Во всех курских школах с 1 сентября появятся электронные журналы

СЕГОДНЯ 16:39 2018-08-15T16:41:00+03:00

Родители смогут узнать, был ли их ребенок на занятиях и какие оценки он получил Фото: Из архива "КП"

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Электронные классные журналы начали вводить в Курской области в 2016 году. В 2017 году более 30 школ в тестовом режиме вошли в проект «Электронный классный журнал и электронный дневник учащегося». С января 2018 года все общеобразовательные организации региона начали работать в тестовом режиме. А с 1 сентября все школы Курской области войдут в рабочий режим.

Вход в «Электронный журнал» осуществляется через Госуслуги (gosuslugi.ru). Это требование касается родителей, учителей, директоров школ и учеников. Через государственную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» родители могут узнать был ли их ребенок на занятиях, какие оценки он получил, полную информацию о ситуации по каждому из предметов, а также расписание уроков.

Вся получаемая информация обладает несколькими степенями защиты и предоставляется родителям совершенно бесплатно. Электронный журнал доступен в любом месте, где есть интернет.