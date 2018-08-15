В Курске сотрудники Росгвардии задержали грабителя

СЕГОДНЯ 15:49 2018-08-15T15:56:16+03:00

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15 августа утром в одном из торгово-развлекательных центров Курска сработала сигнализация. Сигнал об этом поступил на пульт вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудники ведомства тут же приехали на место происшествия. Оказалось, что около центрального входа в торговый комплекс у 43-летней курянки неизвестный выхватил кошелек с деньгами и убежал. В кошельке у женщины было около 9 тысяч рублей.

Потерпевшая и свидетели сообщили гвардейцам приметы грабителя. Злоумышленника задержали по горячим следам недалеко от магазина. Им оказался 40-летний житель Курска, ранее неоднократно судимый.