Курянин перевозил наркотики в арендованном авто

СЕГОДНЯ 15:38 2018-08-15T15:38:52+03:00

Трудился распространителем он не больше двух недель

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В Курчатове во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на стационарном посту при въезде в город полицейские задержали 45-летнего курянина, который в арендованном автомобиле перевозил наркотики. Во время досмотра у него нашли пакет с синтетическими наркотиками весом около ста граммов.

Оптовую партию запрещенных веществ мужчина купил через Интернет, забрав крупную закладку в Воронежской области. В дальнейшем мелкими порциями планировал сбыть в Курчатовском районе. Трудился распространителем он не больше двух недель, за которые заработать он так и не смог.

Против задержанного возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет колонии.