2018-08-15T15:04:19+03:00
Происшествия

Курянку убил бывший супруг

После тяжелой травмы женщина несколько дней пролежала дома и умерла
Ольга ДАНИЛОВА
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Мужчину ждет длительный срокМужчину ждет длительный срокФото: Из архива КП.
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Железногорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области завел уголовное дело против 31-летнего жителя Железногорска, подозреваемого по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей".

По версии следствия в первых числах августа пьяный мужчина стал ругаться со своей бывшей супругой, с которой все еще жил в одной квартире. В ходе ссоры курянин ударил женщину головой о стену, в результате она получила закрытую черепно-мозговую травму. А 13 августа 36-летняя курянка от причиненных бывшим супругом тяжких телесных повреждений скончалась в той же квартире, где проживала с бывшим супругом.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании против меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления обвинения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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