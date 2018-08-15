Курянку убил бывший супруг
Железногорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области завел уголовное дело против 31-летнего жителя Железногорска, подозреваемого по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей".
По версии следствия в первых числах августа пьяный мужчина стал ругаться со своей бывшей супругой, с которой все еще жил в одной квартире. В ходе ссоры курянин ударил женщину головой о стену, в результате она получила закрытую черепно-мозговую травму. А 13 августа 36-летняя курянка от причиненных бывшим супругом тяжких телесных повреждений скончалась в той же квартире, где проживала с бывшим супругом.
Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании против меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления обвинения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.