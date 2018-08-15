2018-08-15T14:56:55+03:00
Общество

Курские спасатели предупреждают об ухудшении погоды

И призывают соблюдать меры безопасности
Яна ШЕЛЕСТ
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Утром и днем ожидается небольшой дождьУтром и днем ожидается небольшой дождьФото: Из архива "КП".
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С 21.00 15 августа до 21.00 16 августа в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет. Утром и днем местами небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах умеренный дождь и гроза. Ветер переменный 5-10 м/с, днем при грозе местами порывы до 18 м/с. Температура в ночное время составит +14…+19 °С, днем +26…+31 °С.

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

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