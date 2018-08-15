Пьяный курянин угнал у таксиста машину

СЕГОДНЯ 14:43 2018-08-15T15:02:01+03:00

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В Щигровском районе по горячим следам задержали подозреваемого в угоне машины, принадлежащей водителю такси. Злоумышленник заказал автомобиль для поездки из Курска в Щигровский район. Подъехав к месту назначения, он сказал, что денег для оплаты поездки у него нет, сообщает УМВД по Курской области.

Подозреваемый обещал взять взаймы у знакомого, попросил водителя выйти за деньгами. Когда тот покинул машину, пассажир сел за руль и угнал ее. Водитель позвонил в полицию. Спустя полчаса автомобиль обнаружили сотрудники ДПС.

26-летнего подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения задержали и доставили в отдел полиции. По факту неправомерного завладения транспортным средством решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль без технических повреждений уже возвратили владельцу.