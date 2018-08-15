2018-08-15T11:19:34+03:00
Общество

В Курскую область ввезли голландских индюшат

10,5 тысяч цыплят поселились на индюшиной ферме в Мантуровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Партию племенных суточных индюшат в количестве 10,5 тысяч голов, импортированных из Нидерландов, привезли ОАО «Ястребовское» в Мантуровском районе, сообщает региональный Россельхознадзор.

За выгрузкой птиц наблюдали специалисты отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, и ветеринарной службы Курской области.

Всю птицу признали здоровой. Индюшат передали получателю на карантин. Перед выгрузкой карантинное помещение продезинфицировали. Карантинирование птицы в хозяйстве-получателе – это дополнительная гарантия от заноса заразных заболеваний животных и птиц из иностранных государств.

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