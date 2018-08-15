В Курске осудили уклониста

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-15T10:40:50+03:00

Парень получил несколько повесток, но так и не пришел Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Парню назначили наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей

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Промышленный районный суд города Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего курянина. Парня признали виновным в уклонении от призыва на военную службу, сообщает прокуратура Курской области.

Молодой человек был признан годным к военной службе, но с незначительными ограничениями. В весенний призыв 2017 года ему нужно было явиться в военкомат для прохождения медкомиссии. Парень получил несколько повесток, но так и не пришел.

Суд приговорил молодого человека к наказанию в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.