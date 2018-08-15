2018-08-15T10:40:50+03:00
Общество

В Курске осудили уклониста

Парню назначили наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Парень получил несколько повесток, но так и не пришелПарень получил несколько повесток, но так и не пришелФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Промышленный районный суд города Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего курянина. Парня признали виновным в уклонении от призыва на военную службу, сообщает прокуратура Курской области.

Молодой человек был признан годным к военной службе, но с незначительными ограничениями. В весенний призыв 2017 года ему нужно было явиться в военкомат для прохождения медкомиссии. Парень получил несколько повесток, но так и не пришел.

Суд приговорил молодого человека к наказанию в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курскую область ввезли голландских индюшат
В Курске в четверг отключат воду
В Курской области без вести пропала молодая женщина
В Курской области задержали молдавские яблоки
В Курске на улице Степана Разина закрыли движение
Из Курской области в июле выдворили десять иностранцев
В Курске взорвался и загорелся автомобиль
В Курской области идет проверка учебных заведений
Под Курском обнаружили артснаряд
В центре Курска столкнулись две иномарки - сбит пешеход
В Курске из-за забытого рюкзака оцепили улицу
Курская область - на первом месте в ЦФО по валовому сбору зерна
Клещи покусали три с половиной тысячи курян
В Курской области задержали похитителей зерна
Легендарный Т-34 пройдет по улицам города на годовщину Победы в Курской дуге
В Курской области продолжается «Вахта памяти»
Корпус реактора энергоблока № 1 Курской АЭС-2 установят в 2020 году
В Курске осудили экстремиста
В Курске орловчанина оштрафовал суд за попытку дать взятку
Курянина осудили за контрабанду наркотиков
В Курской области при капремонте украли миллион
Курские спасатели освободили мужчину от кольца
В Курске ПАЗ врезался в «Ауди»: пострадал ребенок
Под Курском утонул еще один мужчина