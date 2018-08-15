В Курске в четверг отключат воду

СЕГОДНЯ 09:31 2018-08-15T09:33:04+03:00

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В четверг, 16 августа с 8.00 до 21.00 будет прекращена подача холодной воды в Железнодорожный округ, а также в Центральный округ (от ул. Никитской – ул. Кр.Октябрь – до ул. А. Невского-Сосновская), на ул. Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского, Димитрова, Семеновская, Халтурина с прилегающими к ним улицами, ул. К. Маркса 12;14 -33; 47; 51; ул.Никитская, 4, 4б, 6, 8. Ломакина, 1, 3.

Отключение воды связано с проведением неотложных ремонтно-профилактических работ. Сделайте необходимый запас! Справки по телефону 70-06-14