В Курской области без вести пропала молодая женщина

СЕГОДНЯ 09:14 2018-08-15T09:14:48+03:00

Кто располагает сведениями о местонахождении курянки, просьба позвонить по телефонам 8 800 700 5452 или 112. Фото: соцсети

Курянка ушла из дома и не вернулась

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34-летняя Марина Чаленко (Русанова) из села Марица Льговского района пропала 13 июля 2018 года, сообщает отряд «Лиза Алерт». Поисковые мероприятия ведутся также в районе хутора Заветенский Конышевского района.

Приметы пропавшей: рост около 163 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые до плеч. Возможно, женщина была одета в светлую футболку, темные шорты и черные шлепанцы.

Кто располагает сведениями о местонахождении курянки, просьба позвонить по телефонам 8 800 700 5452 (Горячая линия «Лиза Алерт» ) или 112.