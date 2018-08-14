В Курской области задержали молдавские яблоки
Документы на фрукты были оформлены с нарушениями
Яблоки возвратили на УкраинуФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
12 августа на российско-украинском участке государственной границы РФ в международном автомобильном пропуске «Крупец» Курской области сотрудники регионального Россельхознадзора проводили карантинный фитосанитарный контроль. В ходе проверки они выявили две партии свежих яблок общим весом 40,5 тонны, следующих из Республики Молдова.
Подкарантинную продукцию возвратили на территорию Украины по причине несоответствия сведений об импортере и производителе в фитосанитарном сертификате с информацией, указанной в маркировочной этикетке на упаковке. Яблоки возвратили на территорию Украины.