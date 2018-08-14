2018-08-14T17:23:01+03:00
Общество

В Курской области задержали молдавские яблоки

Документы на фрукты были оформлены с нарушениями
Яна ШЕЛЕСТ
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Яблоки возвратили на УкраинуЯблоки возвратили на УкраинуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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12 августа на российско-украинском участке государственной границы РФ в международном автомобильном пропуске «Крупец» Курской области сотрудники регионального Россельхознадзора проводили карантинный фитосанитарный контроль. В ходе проверки они выявили две партии свежих яблок общим весом 40,5 тонны, следующих из Республики Молдова.

Подкарантинную продукцию возвратили на территорию Украины по причине несоответствия сведений об импортере и производителе в фитосанитарном сертификате с информацией, указанной в маркировочной этикетке на упаковке. Яблоки возвратили на территорию Украины.

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