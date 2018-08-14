В Курске на улице Степана Разина закрыли движение
«Квадра» приступила к ремонту тепловых сетей
Ограничение движения связано с ремонтом тепловых сетейФото: из архива «КП»
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С 14 августа до 20.00 часов 21 августа 2018 года закрывается движение автотранспорта по улице Разина (в районе дома № 24). Соответствующее постановление подписано в администрации города Курска.
Ограничение движения связано с выполнением филиалом ПАО «Квадра» - «Курская генерация» работ по ремонту тепловых сетей. Благоустройство разрушенной территории должно быть восстановлено до конца дня 21 августа.