2018-08-14T16:43:52+03:00
Общество

В Курске на улице Степана Разина закрыли движение

«Квадра» приступила к ремонту тепловых сетей
Яна ШЕЛЕСТ
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Ограничение движения связано с ремонтом тепловых сетейОграничение движения связано с ремонтом тепловых сетейФото: из архива «КП»
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С 14 августа до 20.00 часов 21 августа 2018 года закрывается движение автотранспорта по улице Разина (в районе дома № 24). Соответствующее постановление подписано в администрации города Курска.

Ограничение движения связано с выполнением филиалом ПАО «Квадра» - «Курская генерация» работ по ремонту тепловых сетей. Благоустройство разрушенной территории должно быть восстановлено до конца дня 21 августа.

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