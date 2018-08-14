Из Курской области в июле выдворили десять иностранцев

14 Авг. 16:17 2018-08-14T16:17:35+03:00

В июле на родину отправили 10 человек Фото: из открытых источников

Чаще всего на родину отправляют граждан Узбекистана, Молдовы и Армении

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области продолжает работу по выдворению иностранцев и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.

Выдворение иностранцев проводится на основании решения суда. Поводом для этого может стать нарушение сроков пребывания на территории РФ либо нарушение правил трудовой деятельности в РФ. Также виновных штрафуют и запрещают въезда на территорию РФ на пять лет.

Так за июль 2018 года судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Курской области препроводили 10 иностранцев до пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

Всего за 7 месяцев из Курской области выдворили 60 иностранцев - граждан Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама, Индии, а также граждане из Шри-Ланки.