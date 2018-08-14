2018-08-14T16:21:09+03:00
Происшествия

В Курске взорвался и загорелся автомобиль

ЧП произошло на проспекте Клыкова
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске взорвался и загорелся автомобиль.

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14 августа примерно в 10:50 водитель вишневой иномарки двигался по проспекту Клыкова. Напротив дома № 54 неожиданно раздался хлопок, из капота повалил дым, машина загорелась. Водитель выскочил из автомобиля и принялся тушить пожар.

Прохожие позвонили в МЧС и кинулись на помощь мужчине. Кто-то подавал огнетушители, жители первого этажа – ведра и баклажки с водой. Сбить пламя не получалось, автомобиль полыхал вовсю.

Приехавшие спасатели принялись тушить огонь. По какой-то причине у пожарных вырвало рукав из брандспойта, процесс тушения затянулся на пару минут.

В результате пожара а автомобиле сгорел моторный отсек, огонь сильно повредил кузов и салон. Скорее всего, машина восстановлению не подлежит. По счастливой случайности, ни люди, на презжавшие мимо машины не пострадали. Причина пожара устанавливается.

Фото, видео "Автокадр"

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