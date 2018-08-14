2018-08-14T16:03:33+03:00
Общество

В Курской области идет проверка учебных заведений

А в первых числах сентября - учебные тренировки
Светлана ВОЛКОВА
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В школах идет подготовка к новому учебному годуВ школах идет подготовка к новому учебному годуФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области продолжается проверка готовности образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году. На сегодня межведомственной комиссией принято почти 90% школ и детсадов.

В Курской области будут функционировать 886 образовательных организаций, из которых 541 – школы. В первых числах сентября все они распахнут свои двери для дошколят, школьников и студентов.

С 19 июля в регионе работает межведомственная комиссия, которая выносит вердикт о готовности учебных заведений.

- Мы обращаем внимание на наличии пожарной сигнализации в технически исправном состоянии, должны быть аккумуляторные батареи, обеспечивающие автономную работу систем пожарной автоматики и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, - говорит начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курской области Дмитрий Демьяненко. – В образовательных учреждениях персонал должен быть обучен действиям в случае нештатных ситуаций. В рамках месячника безопасности пройдут занятия, профилактические акции со школьниками и студентами.

А в первых числах учебного года во всех образовательных заведениях пройдут тренировки с эвакуацией.

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