Под Курском обнаружили артснаряд

СЕГОДНЯ 15:52 2018-08-14T15:53:06+03:00

Артснаряд пролежал в земле больше 70 лет Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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14 августа на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в тополиной посадке села Петрово хуторь Черемисиновского района.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Артиллерийский снаряд 76 мм был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.