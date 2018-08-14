2018-08-14T15:53:06+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили артснаряд

Боеприпас времен Великой Отечественной нашли в тополиной посадке
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Артснаряд пролежал в земле больше 70 летАртснаряд пролежал в земле больше 70 летФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

14 августа на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в тополиной посадке села Петрово хуторь Черемисиновского района.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Артиллерийский снаряд 76 мм был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Курской области в июле выдворили десять иностранцев
В Курске взорвался и загорелся автомобиль
В Курской области идет проверка учебных заведений
В центре Курска столкнулись две иномарки - сбит пешеход
В Курске из-за забытого рюкзака оцепили улицу
Курская область - на первом месте в ЦФО по валовому сбору зерна
Клещи покусали три с половиной тысячи курян
В Курской области задержали похитителей зерна
Легендарный Т-34 пройдет по улицам города на годовщину Победы в Курской дуге
В Курской области продолжается «Вахта памяти»
Корпус реактора энергоблока № 1 Курской АЭС-2 установят в 2020 году
В Курске осудили экстремиста
В Курске орловчанина оштрафовал суд за попытку дать взятку
Курянина осудили за контрабанду наркотиков
В Курской области при капремонте украли миллион
Курские спасатели освободили мужчину от кольца
В Курске ПАЗ врезался в «Ауди»: пострадал ребенок
Под Курском утонул еще один мужчина