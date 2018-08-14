2018-08-14T15:40:50+03:00
Происшествия

В центре Курска столкнулись две иномарки - сбит пешеход

ДТП произошло в середине дня
Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла в центре КурскаАвария произошла в центре КурскаФото: Из архива КП.
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В 13:15 14 августа на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Радищева и Гоголя в Курске. Здесь столкнулись автомобили «Дэу Матиз» и «Форд Фокус», в результате столкновения водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил пешехода.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

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