В Курске из-за забытого рюкзака оцепили улицу
Рюкзак обнаружили бдительные граждане
Собака ничего подозрительного не обнаружилаФото: Из архива "КП"
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ЧП произошло сегодня утром на улице Семеновской. Во дворе многоэтажного дома у забора прохожие заметили подозрительный черный рюкзак и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции оцепили территорию. К рюкзаку направился кинолог с собакой.
Служебный пес обнюхал находку, ничего подозрительного не обнаружил. В рюкзаке оказались личные вещи. Рюкзак просто забыли на улице. Хозяину предстоит объяснить полиции, почему он оставил рюкзак у многоэтажного дома.