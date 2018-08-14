2018-08-14T15:23:24+03:00
Происшествия

В Курске из-за забытого рюкзака оцепили улицу

Рюкзак обнаружили бдительные граждане
Яна ШЕЛЕСТ
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Собака ничего подозрительного не обнаружилаСобака ничего подозрительного не обнаружилаФото: Из архива "КП"
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ЧП произошло сегодня утром на улице Семеновской. Во дворе многоэтажного дома у забора прохожие заметили подозрительный черный рюкзак и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции оцепили территорию. К рюкзаку направился кинолог с собакой.

Служебный пес обнюхал находку, ничего подозрительного не обнаружил. В рюкзаке оказались личные вещи. Рюкзак просто забыли на улице. Хозяину предстоит объяснить полиции, почему он оставил рюкзак у многоэтажного дома.

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