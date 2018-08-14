Курская область - на первом месте в ЦФО по валовому сбору зерна

СЕГОДНЯ 15:02 2018-08-14T15:02:20+03:00

Курская область на втором месте по урожайности зерновых в России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

Курская область находится на первом месте в ЦФО по валовому сбору зерна и на втором месте в России по урожайности.

К сегодняшнему дню уборка ранних хлебов в области практически завершена. Обмолочено более 800 тыс. гектаров, или 99,9 процента зернового клина.

Темпы обмолота зерновых и зернобобовых в Курской области выше, чем в других регионах ЦФО. Куряне находятся на первом месте в ЦФО и по валовому сбору зерна. В области собрано 3,7 млн тонн со средней урожайностью 45 центнеров с гектара. Это второй показатель по урожайности в России после Краснодарского края. Наиболее высокая урожайность - в районах юго-западной части области - в Кореневском, Суджанском, Глушковском – по 50-57 центнеров с гектара.

Озимые культуры запланировано посеять на площади не менее 500 тыс. гектаров.