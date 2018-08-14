Клещи покусали три с половиной тысячи курян

СЕГОДНЯ 14:41 2018-08-14T14:41:57+03:00

Каждый третий из них - ребенок

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С жалобами на укусы клещей обратилось уже 3474 курянина, в том числе 1046 детей. Это примерно соответствует среднемноголетнему уровню, отметили в Роспотребнадзоре.

Акарицидные обработки проведены на площади более 640 гектар. Проводится контроль качества и эффективности обработок.

Нужно помнить, что клещи в Курской области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, что подтверждается результатами ежегодного мониторинга. В этом году возбудители боррелиоза обнаружены в 17,9% клещей от исследованных, возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека в 6,7%, возбудители моноцитарного эрлихиоза человека в 0,1%.

Вирус клещевого энцефалита в наших географических широтах не циркулирует, отмечают медики.