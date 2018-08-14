В Курской области задержали похитителей зерна

СЕГОДНЯ 14:31 2018-08-14T14:34:09+03:00

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Подозреваемых в краже зерна полицейские задержали в Касторенском районе. Сотрудники ДПС дежурили на дороге и заметили автомобиль ВАЗ, который совершал странные маневры, сообщает пресс-служба УМВД по Курской области.

Инспекторы остановили машину и обнаружили в нем зерно. Водитель и пассажир ничего пояснить не смогли. После недолгого опроса выяснилось, что пшеница была украдена меньше часа назад.

Один из мужчин выгрузил зерно на поле из бункера стоявшего комбайна, а потом позвал на помощь знакомого. Злоумышленники погрузили полтонны пшеницы в машину, и столько же спрятали в поле.

Сотрудники полиции изъяли мешки с зерном. После проведения следственных действий пшеницу возвратят владельцу. По факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.