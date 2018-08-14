2018-08-14T14:19:19+03:00
Общество

В Курской области продолжается «Вахта памяти»

Поисковики обнаружили останки 18 мирных жителей
Яна ШЕЛЕСТ
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21 августа в селе Зуевка Солнцевского района состоится перезахоронение найденных останков21 августа в селе Зуевка Солнцевского района состоится перезахоронение найденных останковФото: из архива «КП»
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В поисковых работах, которые велись на территории Поныровского и Солнцевского районов, приняли участие поисковики из отрядов «Курган», «Высота», «Застава св. Ильи Муромца», «Память», «Русичи» и «Гвардеец», сообщает пресс-служба областной администрации.

За две недели были найдены останки 18 мирных жителей, расстрелянных оккупантами в селе Чермошное Солнцевского района и пятерых бойцов в Поныровском районе.

Поисковики также нашли девять солдат в Первомайском сельсовете Поныровского района и одного солдата в селе Пузачи Мантуровского р-на. 21 августа в селе Зуевка Солнцевского района состоится перезахоронение найденных останков 18 человек.

В трех километрах от поселка Ольховатка поисковики наткнулись на арсенал военных времен. Саперы изъяли 89 боеприпасы различного калибра: артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты РГ-42 и РПГ-40. Найденные боеприпасы были со взрывателями и запалами.

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