2018-08-14T13:53:41+03:00
Деловой Курск

Корпус реактора энергоблока № 1 Курской АЭС-2 установят в 2020 году

Сооружение станции замещения идет с использованием передовых технологий, отметили на АЭС
Светлана ВОЛКОВА
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Под Курском сооружают станцию замещенияПод Курском сооружают станцию замещенияФото: Из архива КП.
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Установка на штатное место корпуса реактора энергоблока № 1 Курской АЭС-2 запланирована в 2020 году. Об этом сообщил глава Росэнергоатома Андрей Петров во время рабочего визита в Курчатов. По словам Андрея Петрова, в течение 2018 года и следующего на стройплощадке будут идти активные работы по возведению конструкций. «И в середине 2020 года мы планируем смонтировать на штатном месте корпус реактора - это основное событие, которое определяет график сооружения всего энергоблока», - отметил глава Росэнергоатома.

Сооружение станции замещения идет с использованием самых передовых технологий, относится это и к процессу бетонирования. Каждая партия бетона тщательно тестируется лабораторными методами до и после укладки, отметили на КАЭС.

В конструктив фундаментной плиты уложено 16,7 тыс. куб. м самоуплотняющегося бетона, использование которого уже было апробировано при сооружении новых энергоблоков Нововоронежской АЭС. Такой бетон способен растекаться и уплотняться под действием собственного веса без вибрации, сохраняя при этом надежность и однородность состава.

Сейчас на площадке сооружения КуАЭС-2 сформирован внешний контур подземной части реакторного здания 1-го энергоблока. Кроме того, идет монтаж армоблоков на внутренних и кольцевых стенах объекта.

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