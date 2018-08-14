2018-08-14T12:10:55+03:00
Происшествия

Курянина осудили за контрабанду наркотиков

Запрещенные вещества он покупал интернет-магазине
Светлана ВОЛКОВА
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Курянин получил 7 лет колонииКурянин получил 7 лет колонииФото: Из архива КП.
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Промышленный районный суд Курска вынес приговор 30-летнему местному жителю. Он признан виновным по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере), и ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Условно осужденного за незаконное приобретение и хранение наркотиков в Интернет-магазинах, расположенных за границей курянина снова поймали на покупке запрещенных веществ. После получения письма с синтетическими наркотиками мужчину задержали.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и дал курянину 7 лет колонии строгого режима.

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