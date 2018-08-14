В Курской области при капремонте украли миллион

СЕГОДНЯ 11:36 2018-08-14T11:36:47+03:00

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Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Курской области установили факт мошенничества при производстве капитального ремонта кровли здания соцобслуживания в Фатежском районе.

Организация, с которой был заключен контракт на выполнение капитального ремонта кровли, при сдаче объекта включила в акт-приемки работы, которые не были выполнены. Принимающая сторона этот акт подписала. Ущерб от противоправных действий составил более миллиона рублей.

По данному факту Следственное управление УМВД по Курской области возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ - «Мошенничество». Сейчас проводятся экспертизы, устанавливаются лица, причастные к совершению этого преступления.