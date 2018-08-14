Курские спасатели освободили мужчину от кольца

СЕГОДНЯ 11:22 2018-08-14T12:02:23+03:00

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13 августа в «Службу спасения» позвонил житель поселка Искра Курского района. Мужчина рассказал, что накануне сломал руку и обратился в медицинское учреждение. Врачи наложили гипс и оказали ему помощь.

Однако и пострадавший, и медики упустили один момент: на руке у курянина осталось обручальное кольцо. За ночь рука опухла, кольцо стало причинять сильную боль. Снять его с руки было невозможно.

На место выехали спасатели АСС Курской области. кольцо сняли с помощью кусачек. Вся спасательная операция заняла меньше минуты.

— В этом году подобный вызов первый. В прошлом таких сообщений было около шести. Чаще всего «жертвами» становились беременные женщины, у которых наблюдаются частые отеки, - рассказал старший смены Александр Салов.