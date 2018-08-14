В Курске ПАЗ врезался в «Ауди»: пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 10:55 2018-08-14T10:58:08+03:00

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13 августа примерно в девять часов утра маршрутный «пазик» под управлением 64-летнего водителя двигался по улице Сумской со стороны проспекта Вячеслава Клыкова в сторону улицы Дейнеки. Напротив дома № 52 автобус столкнулся с автомобилем «Ауди 100», который стоял у края проезжей части.

В результате ДТП 33-летняя женщина-пассажир и шестилетний ребенок получили травмы. Пострадавших отвезли в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.