В Курске ПАЗ врезался в «Ауди»: пострадал ребенок
ДТП произошло на улице Сумской
Пострадавших доставили в больницуФото: из архива «КП»
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13 августа примерно в девять часов утра маршрутный «пазик» под управлением 64-летнего водителя двигался по улице Сумской со стороны проспекта Вячеслава Клыкова в сторону улицы Дейнеки. Напротив дома № 52 автобус столкнулся с автомобилем «Ауди 100», который стоял у края проезжей части.
В результате ДТП 33-летняя женщина-пассажир и шестилетний ребенок получили травмы. Пострадавших отвезли в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.