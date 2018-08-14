2018-08-14T10:06:44+03:00
Происшествия

Под Курском утонул еще один мужчина

ЧП произошло в Беловском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Тело погибшего подняли на поверхностьТело погибшего подняли на поверхностьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сообщение о происшествии на реке Псел в селе Белица Беловского района поступило в «Службу спасения» 13 августа в 16:50, передает ГУ МЧС по Курской области. 52-летний мужчина утонул при купании.

На место происшествия были направлены оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Беловского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи. Тело погибшего подняли на поверхность.

С начала купального сезона на водоемах области утонуло более 30 человек. 90% из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Все погибшие купались на так называемых неофициальных пляжах, где не организовано дежурство спасателей и не обследована прибрежная территория и дно.

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