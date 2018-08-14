2018-08-14T09:42:24+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулась маршрутка: ранения получили восемь человек

ДТП произошло в Курском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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От удара маршрутка съехала в кювет и перевернуласьОт удара маршрутка съехала в кювет и перевернуласьФото: УМВД России по Курской области.
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13 августа примерно в 19:40 маршрутная «Газель» под управлением 32-летнего водителя двигалась по автомобильной дороги Лебяжье-Полевая в сторону деревни Полевой, сообщили в УМВД по Курской области. В салоне находились десять пассажиров. На 11 километре трассы около села Букреевка маршрутка столкнулась с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого сидел 35-летний водитель. В легковушке также ехали два пассажира.

Водитель и пассажиры легковушки не пострадали Фото: УМВД России по Курской области.

Водитель и пассажиры легковушки не пострадалиФото: УМВД России по Курской области.

От удара маршрутка съехала в кювет и перевернулась. Восемь пассажиров получили ранения. Все они доставлены в больницу. Водитель и пассажиры «Форда» не пострадали. В устранении последствий ДТП принимали участие 15 человек и семь единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Подобное ДТП произошло 3 августа в Пристенском районе. Маршрутная «Газель» с десятью пассажирами двигалась по автодороге 2-е Плоское - Владимировка из поселка Пристень в село Сазановка. На шестом километре трассы водитель не справился с управлением. Маршрутка съехала в кювет, а потом врезалась в опору ЛЭП. От удара «Газель» перевернулась. В результате ДТП ранения получили шесть женщин.

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