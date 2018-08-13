2018-08-13T16:40:22+03:00
Деловой Курск

Курская строительная фирма задолжала сотрудникам более 4 миллионов рублей

СК завел уголовное дело
Светлана ВОЛКОВА
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Люди несколько месяцев не получали зарплатуЛюди несколько месяцев не получали зарплатуФото: Из архива КП.
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Следственный комитет по Курской области завел уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Дело возбуждено по статье "Невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

По версии следствия руководство строительной организации больше двух месяцев не плаило заработную плату 79 работникам. В результате по заработной плате за январь - апрель 2018 года образовалась общая задолженность более 4 миллионов рублей.

Сейчас по делу проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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