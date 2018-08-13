Курская строительная фирма задолжала сотрудникам более 4 миллионов рублей

13 Авг. 16:40 2018-08-13T16:40:22+03:00

Люди несколько месяцев не получали зарплату Фото: Из архива КП.

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Следственный комитет по Курской области завел уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Дело возбуждено по статье "Невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

По версии следствия руководство строительной организации больше двух месяцев не плаило заработную плату 79 работникам. В результате по заработной плате за январь - апрель 2018 года образовалась общая задолженность более 4 миллионов рублей.

Сейчас по делу проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.