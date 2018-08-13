Назначены прокуроры трех районов Курской области
В прокуратуре Курской области произошли кадровые перестановки.
Прокурором Кореневского района назначен Гуршумов Иван Петрович, работавший до этого прокурором Мантуровского района. Его место в прокуратуре Мантуровского района заняла Воропаева Валентина Петровна, возглавлявшая прежде прокуратуру Кореневского района.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Обоянского района назначен Глобов Олег Егорович.
Гуршумов родился в 1978 году в Воронеже, в 2003 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета, в органах прокуратуры Курской области - с июня 2004 года.
Воропаева родилась в 1964 году в Мантуровском районе Курской области, в 1990 году окончила Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «правоведение», в органах прокуратуры Курской области - с августа 1990 года.
Глобов родился в 1981 году в Медвенском районе Курской области, в 2005 году окончил юридический факультет Курского государственного технического университета, в органах прокуратуры Курской области - с декабря 2007 года.
Вновь назначенные прокуроры приступили к исполнению своих должностных обязанностей.