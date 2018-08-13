2018-08-13T14:52:41+03:00
Политика

Назначены прокуроры трех районов Курской области

До этого все назначенцы работали в региональном ведомстве
Светлана ВОЛКОВА
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Изменения кадрового состава коснулись трех районов областиИзменения кадрового состава коснулись трех районов областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прокуратуре Курской области произошли кадровые перестановки.

Прокурором Кореневского района назначен Гуршумов Иван Петрович, работавший до этого прокурором Мантуровского района. Его место в прокуратуре Мантуровского района заняла Воропаева Валентина Петровна, возглавлявшая прежде прокуратуру Кореневского района.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Обоянского района назначен Глобов Олег Егорович.

Гуршумов родился в 1978 году в Воронеже, в 2003 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета, в органах прокуратуры Курской области - с июня 2004 года.

Воропаева родилась в 1964 году в Мантуровском районе Курской области, в 1990 году окончила Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «правоведение», в органах прокуратуры Курской области - с августа 1990 года.

Глобов родился в 1981 году в Медвенском районе Курской области, в 2005 году окончил юридический факультет Курского государственного технического университета, в органах прокуратуры Курской области - с декабря 2007 года.

Вновь назначенные прокуроры приступили к исполнению своих должностных обязанностей.

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