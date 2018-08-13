2018-08-13T14:38:40+03:00
Происшествия

Куряне украли станцию техосмотра

За неделю умельцы совершили шесть краж
Ольга ДАНИЛОВА
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Мужчинам придется отвечать перед судомМужчинам придется отвечать перед судомФото: Из архива КП.
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В Кореневском районе полицейские поймали по подозрению в серии краж Двух прежде несудимых мужчин 32-х и 36-ти лет. За первую неделю августа они успели совершить по данным полиции шесть преступлений, в том числе в Рыльском районе. Их интересовали предметы, которые в дальнейшем можно было сдать в металлолом. Сначала они украли велосипед из гаража жительницы Кореневского района. Внутрь проникли, вскрыв помещение. Транспорт собирались продать через Интернет.

В большинстве других эпизодов они воровали аккумуляторы от большегрузных автомобилей. Машины оставили хозяева после дневной работы.

Также они стащили неработающую станцию технического осмотра. Из закрытого помещения за несколько рейсов на своей машине они вывезли оборудование на почти 200 тысяч рублей.

Похищенное складировали в своих гаражах, собираясь сбыть спустя время. Краденое изъяли и после проведения следственных действий вернут законным владельцам. По фактам преступлений завели уголовные дела. Подозреваемые на время суда останутся под подпиской о невыезде. Полицейские выясняют причастность злоумышленников к другим преступлениям.

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