В Курске перекроют некоторые улицы

СЕГОДНЯ 10:31 2018-08-13T10:31:48+03:00

В городе будут репетировать марш-парад

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Из-за мероприятий, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, для проведения репетиций марш-парада духовых оркестров: будет закрыто движение автомобильного транспорта.

15 августа для проведения тренировок пеших парадных расчетов и механизированной колонны будет закрыто движение автомобильного транспорта:

с 14.00 часов до 21.00 часа по ул. Карла Маркса от перекрестка ул. К.Маркса – поворот на ТЦ «Метро» до поста ГИБДД (автодорога М-2).

с 16.00 часов до 20.00 часов будет перекрыто движение транспорта по пр. Победы от ГИБДД (ул. Карла Маркса, д.101) до ТЦ «Триумф» и по ул. Карла Маркса от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро».

Движение пассажирского транспорта будет организовано из центра города в сторону п. Северный и обратно через ул. Светлая, ул. Фестивальная.

Движение легкового автомобильного транспорта будет организовано в объезд улиц Карла Маркса, Светлого проезда по ул. Дубровинского, Гудкова, Фестивальной.

Будет ограничен въезд со стороны поста ГИБДД от автодороги М-2 в направлении Триумфальной арки.

В связи с движением колонны военной техники возможны временные ограничения движения транспорта в центральной части города.

Движение автобусов на маршрутах №13, 44, 292 будет организовано до ТЦ «Триумф» по ул. Карла Маркса. Движение троллейбусов по маршрутам №1, 8 будет приостановлено. Перевозка пассажиров в д.Косиново и д.Татаренково будет организовано по маршрутам «18, 72 через ул. Кавказскую, 50 лет Октября, автодорогу М-2.