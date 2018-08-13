Под Курском иномарка столкнулась с гужевой повозкой

СЕГОДНЯ 08:55 2018-08-13T08:55:27+03:00

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В 22:50 12 августа на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Глушково-Теткино Глушковского района.

Здесь столкнулись легковой автомобиль «Фиат Дукато» и гужевая повозка.

В ДТП есть пострадавший.

ПОдробности аварии выясняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.