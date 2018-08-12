В Курске на улице Коллективной сгорел дом

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-12T12:33:49+03:00

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О пожаре на улице Коллективной в Курске спасатели узнали в 7:03 воскресенья, 12 августа. На место отправились сотрудники МЧС, медики и работники электросетей. Справиться с огнем удалось к 7:15. В результате пожара в жилом двухэтажном доме размером 10 на 12 метров оказалось повреждена обшивка. Сейчас специалисты устанавливают ущерб и причину возгорания.

А в четыре часа утра на улице Садовой в Курчатове вспыхнула квартира. Огонь уничтожил личные вещи, также оказались закопчены стены и потолок на площади девять квадратных метров. Всего к ликвидации пожара привлекали 17 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливают специалисты.