2018-08-12T11:54:48+03:00
Происшествия

В Курске при столкновении Daewoo Nexia и «пятнадцатой» пострадали люди

Еще одна авария произошла в Железногорске
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Курске столкнулись две легковушки. Сообщение об аварии поступило на номер службы спасения 11 августа в 21:04. На улице Нижняя Казацкая не смогли разъехаться Daewoo Nexia и «ВАЗ 2115». В результате аварии пострадали люди. Их состояние уточняется. Всего к ликвидации последствий ДТП привлекались девять человек и три единицы техники.

В этот же день в Курской области водитель легковушки сбил пешехода. Как сообщило ГУ МЧС по региону, авария случилась в 21:15 на улице Гагарина в Железногорске. На месте работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики. В причинах и обстоятельствах ДТП сейчас разбираются специалисты.

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