Купальный сезон в Курской области завершится 31 августа

СЕГОДНЯ 12:34 2018-08-11T12:34:28+03:00

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Всего в области на сегодняшний день функционирует 58 официальных пляжа, на территории которых работают специально обученные спасатели - минимум два человека. Из-за жаркой погоды число желающих отдохнуть на берегу водоема с каждым днем растет.

ГУ МЧС России по Курской области настоятельно рекомендует курянам и гостям региона воздержаться от отдыха на так называемых диких пляжах и выбирать только организованные места отдыха у воды! Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, ведь вода ошибок не прощает! Телефон службы спасения – 112.

Стоит напомнить, купальный сезон в регионе завершится 31 августа. Именно до этого времени и работают «официальные» пляжи.