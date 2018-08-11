В Курске ночью иномарка врезалась в опору

СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-11T11:21:53+03:00

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В 01:32 10 августа на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Карла Маркса в Курске. Здесь водитель автомобиля "Lifan smily" не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.

В результате ДТП есть пострадавший. Подробности аварии выясняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения правил.

Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22