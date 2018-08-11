В Курской области у детских лагерей работают дополнительные патрульные группы

СЕГОДНЯ 10:52 2018-08-11T10:52:34+03:00

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В связи с установившейся жаркой погодой и четвертым классом пожарной опасности курские спасатели возобновляют патрулирование на мотоциклах урочищ Моква и Солянка. Также продолжает работать мобильный пожарный пост на территории лагеря имени Ульяны Громовой.

- Группировка усилена дополнительными патрулями, которые проводят объезд и мониторинг территории на мотоциклах и квадроциклах. Это позволит оперативно выявлять нарушения правил пожарной безопасности, которые могут привести к серьезным последствиям. Напомню, в урочище Моква находится 12 детских оздоровительных лагерей, - говорит Дмитрий Демьяненко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области.

Дежурство будет осуществляться с 9 утра до 9 вечера. Эта работа проводится с тесном взаимодействии с сотрудниками комитета лесного хозяйства, Противопожарной службы, росгвардии и полиции.

Также контроль за обстановкой осуществляется и с помощью беспилотника, который ежедневно мониторит участки, подверженные угрозе пожара.