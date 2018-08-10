Курянам запретили посещать леса

10 Авг. 17:37 2018-08-10T17:45:09+03:00

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Особый противопожарный режим введен на всей территории Курской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Михайлов. Введение режима связано с установившейся жаркой и сухой погодой. Класс пожарной опасности вырос до четвертого.

В связи с этим запрещается:

- сжигать отходы, листву и иные растительные остатки;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки идр.);

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- разводить костры;

- посещать леса.

Спасатели ещё раз напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности как в быту, так и при посещении лесных массивов.

— Если вы стали свидетелем пожаров или загораний, незамедлительно сообщайте в «Службу спасения» по номеру телефона «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - обращаются к курянам спасатели.