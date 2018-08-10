Курянка хотела продать дом и лишилась денег

10 Авг. 16:11 2018-08-10T16:11:45+03:00

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Сотрудники Железнодорожного отдела полиции города Курска устанавливают личность злоумышленника, жертвой которого стала 60-летняя курянка. Женщина хотела продать частный дом. На одном из сайтов она разместила об этом объявление, сообщает пресс-служба УМВД по Курской области.

Вскоре ей позвонил мужчина и сообщил, что хочет купить ее недвижимость. Предоплату он обещал перечислить на банковскую карту. Затем мнимый покупатель сообщил потерпевшей, что нечаянно перевел деньги на карту, принадлежащую курянке, но не указанную в объявлении. Попросил исправить недоразумение и возвратить деньги на его счет.

Женщина не проверила поступление средств на личные карты. Просто перевела мошеннику свои деньги. Через некоторое время она поняла, что на ее счет не поступали никакие средства и обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники угрозыска проводят оперативно-разыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.