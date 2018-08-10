Курянку «развели» интернет-мошенники
Очередной жертвой интернет-мошенничества стала 24-летняя жительница Глушковского района. В соцсети девушка получила сообщение, что ее подруге требуются срочно деньги. Ее не смутило, что номер телефона, на который просили перечислить средства – незнакомый.
Курянка перевела деньги, а потом позвонила своей знакомой. Та ей сказала, что никаких денег не просила, а ее аккаунт взломали.
Просьбы о помощи были разосланы всем друзьям. Большинство из них не задали наводящих вопросов и не стали связываться с хозяйкой страницы, хотя преступление можно было таким образом предотвратить.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности подозреваемых, сообщили в УМВД по Курской области.