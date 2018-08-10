В Курске Центрального рынка самосвал наехал на мужчину

10 Авг. 15:16 2018-08-10T15:17:05+03:00

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10 августа в полпервого дня 33-летний водитель самосвала MAN двигался по улице Верхней Луговой со стороны улицы Большевиков в сторону улицы Дзержинского, сообщили в УМВД по Курской области.

Напротив дома № 2 он наехал на неизвестного пожилого мужчину, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадавший получил тяжелую травму правой ноги. Мужчину доставили в больницу. Возможно, ногу придется ампутировать.

На вид водитель самосвала был трезв. С его слов, он стоял перед светофором за другими автомобилями. Он начал движение вместе со всей колонной, почувствовал, как на что-то наехал и сразу остановился. Пешехода он не видел.