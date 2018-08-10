Курянин ударил полицейского ногой в живот

10 Авг. 14:43 2018-08-10T14:43:56+03:00

Курянина обвиняют в нападении на полицейского Фото: Из архива КП.

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Золотухинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области завел уголовное дело против 24-летнего жителя Золотухинского района. Мужчину подозревают по части 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия потив представителя власти).

По версии следствия, ЧП произошло 29 июля. Сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по Золотухинскому району остановили автомобиль, которым управлял отец обвиняемого. Когда полицейские потребовали от водителя предъявить документы, в тот момент туда подъехал сын водителя. Парень завел разговор с полицией и "в ходе общения" ударил одного из сотрудников ногой в живот, рассказали в СК.

По делу проводятся следственные действия.