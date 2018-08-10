Под Курском рабочего насмерть завалило зерном
У мужчины остались двое маленьких детей
Рабочему было всего 27 летФото: предоставлено пресс-службой
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Курское отделение Фонда социального страхования участвует в расследовании ЧП на производстве со смертельным исходом, которое произошло в Беловском районе.
Инцидент произошел в конце июля на территории сельхозпредприятия во время разгрузочных работ. Открывая заклинивший борт кузова, водитель грузовика был сбит с ног хлынувшим потоком зерна. Многотонная масса, накрывшая мужчину, не позволила ему выбраться наружу, - рассказали в региональном ФСС.
8 августа погибший отметил бы свой 28 день рождения. У него осталось двое детей. Если этот случай будет признан страховым, ФСС выплатит наследникам главы семейства 1 млн рублей.