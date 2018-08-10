Курянин не смог выбраться из горящего дома и погиб

10 Авг. 13:47 2018-08-10T13:47:46+03:00

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Сообщение о возгорании жилого дома в поселке Артаково Льговского района поступило в «Службу спасения» 9 августа в половине шестого утра. На место ЧП выехали огнеборцы ПСЧ № 10 города Льгова, добровольцы Льговского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Пожар локализовали в 05:42, ликвидировали полностью – в 05:57. В результате пожара в жилом кирпичном доме в комнате размером 4х5 м² прогорел пол. По всему дому закоптились стены и потолок. К сожалению, не обошлось без жертв. В доме спасатели обнаружили тело 48-летнего хозяина. Мужчина пытался выбраться из дома и не смог.

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 8 человек, 3 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.