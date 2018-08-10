Руководство курского СК проведет прием граждан

10 Авг. 13:14 2018-08-10T13:14:18+03:00

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел Фото: Из архива КП.

Предварительно можно записаться по телефону

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14 августа с 15 часов руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием граждан в Солнцевском межрайонном следственном отделе по адресу: поселок Солнцево, ул. Ленина, д. 35 «а».

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (471-54) 2-27-12.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия или бездействие и процессуальные решения должностных лиц следственного управления СК России по Курской области.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.