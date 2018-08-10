В Курске пройдут всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу

10 Авг. 10:28 2018-08-10T10:28:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске состоятся всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2018».

Массовое мероприятие приурочено ко Дню физкультурника и проходят по всей стране. В Курске «Оранжевый мяч» пройдет на территории спортивно-концертного комплекса. Торжественное открытие - 11 августа в 10-00.

Участие в турнире могут принять все желающие. Все команды будут разбиты на пять возрастных категорий: мальчики и девочки 2006 года рождения и моложе, команды 2004-2005 года рождения, юноши и девушки до 16 лет, юноши и девушки 17-18 лет, мужчины и женщины 19 лет и старше. В каждой команде по четыре человека: три на площадке и один запасной. Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта РФ, комитета по физической культуре и спорту Курской области соответственно своей возрастной категории.

Мандатная комиссия будет работать 10 августа на стадионе «Трудовые резервы» (северная трибуна). Справки по тел. 730-721, а также на месте проведения соревнований с 8-00 до 10-00.