По темпам жилищного строительства Курская область на 5 месте в ЦФО

10 Авг. 09:23 2018-08-10T09:24:09+03:00

В области растет все больше новостроек Фото: Из архива КП.

Изменить размер текста: A A

В первом полугодии в Курской области введено в эксплуатацию более 221 тыс. квадратных метров жилья - с ростом на 5,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Ежегодно, помимо жилья, в Курской области строится и вводится целый ряд социальных объектов. Недавно введены в эксплуатацию конно-спортивная школа в Курске, футбольное поле с искусственным покрытием в Щиграх. Еще шесть спортивных объектов – ФОКи в районах области - будут открыты до конца текущего года. Также в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию хирургический корпус областного онкологического диспансера, 1 сентября откроются школы - новая на проспекте Дериглазова Курска и реконструированная в Горшеченском районе.

В целом, в первом полугодии по виду деятельности «строительство» в регионе освоено 18,5 млрд рублей.