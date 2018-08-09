В Курске ввели особый противопожарный режим

9 Авг. 17:26 2018-08-09T17:26:44+03:00

За свалки тоже будут штрафовать Фото: Светлана ВОЛКОВА

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С 9 августа в Курске вводится особый противопожарный режим.

Мониторить обстановку будут с помощью беспилотного летательного аппарата на территории города, включая городские леса, детские оздоровительные лагеря.

На время действия особого противопожарного режима ограничивается посещение лесов, заезд и проезд всех видов автотранспорта по проселочным дорогам, проходящим через лесные урочища «Агрегатное», «Горелый лес», «Толмачево болото», «Солянка», «Парк». За соблюдением требований пожарной безопасности в городских лесах будет организован ежедневный контроль с привлечением полиции.

Строго запрещается жечь сухую траву. Ответственность ожидает и виновных в несанкционированных свалках бытового мусора.

Предусмотрены такие штрафы за нарушение особого противопожарного режима:

— для физических лиц – от 2 000 до 4 000 рублей;

— для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;

— для юридических лиц – от 40 0000 до 50 0000 рублей.

Администрация города Курска и управление по делам ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям города с просьбой неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. В случае обнаружения костров, несанкционированных палов сухой травы и мусора, незамедлительно сообщайте об этом в Службу спасения города Курска по телефону 112.

Также сообщить о возгорании можно по телефонам:

ЕДДС города Курска — (4712) 51-92-80,

комитет экологической безопасности и природопользования города Курска — (4712) 70-22-68.